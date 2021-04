Cesta medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom bude neprejazdná

Svidník 28. apríla (TASR) – Z dôvodu havarijného stavu vozovky a opravy najviac poškodených miest uzavrú v stredu od 10.00 h cestu medzi Rakovčíkom a Šarišským Štiavnikom pre nákladnú dopravu. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



K uzávere dôjde na základe utorňajšieho (27. 4.) rozhodnutia krízového štábu Okresného úradu vo Svidníku.



"Cesta by mala byť uzatvorená do 13.00 h. Pre osobné auta bude spomínaný úsek prejazdný, vodiči by ale mali zvýšiť pozornosť, keďže na ceste budú prebiehať práce," uviedol Džobanik.