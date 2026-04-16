Cestu medzi Rožňavou a Lipovníkom čaká rekonštrukcia
Treba preto rátať s obmedzeniami.
Autor TASR
Rožňava 16. apríla (TASR) - Na ceste I/16 medzi Rožňavou a Lipovníkom sa vo štvrtok začínajú rekonštrukčné práce. Oprava trojkilometrového úseku potrvá do konca mesiaca a prinesie i dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Lukáš Trepáč.
V rámci opravy hlavného ťahu medzi Rožňavou a Lipovníkom sa odstráni poškodenie asfaltového krytu vozovky, a to technológiou recyklácie zahorúca, ktorá je podľa cestárov šetrnejšia k životnému prostrediu. „Pôvodný materiál sa z cesty neodváža, recykluje sa a nová asfaltová vrstva sa vyrába priamo na mieste, preto ju netreba privážať z iných zdrojov,“ priblížil Trepáč s tým, že rekonštrukcia úseku bude stáť 1,28 milióna eur.
Stavebné práce na ceste I/16 potrvajú od štvrtka do 30. apríla a vyžiadajú si aj dopravné obmedzenia. „Počas opravy cesty bude doprava riadená semaformi alebo regulovčíkmi striedavo v jednom jazdnom pruhu,“ dodal hovorca SSC.
