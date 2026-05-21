Cestu medzi Sládkovičovom a Veľkými Úľanmi uzavrú pre práce na moste
Autor TASR
Sládkovičovo 21. mája (TASR) - Cesta druhej triedy medzi Sládkovičovom a Veľkými Úľanmi bude v sobotu (23. 5.) od 6.00 do 20.00 h úplne uzatvorená. Dôvodom sú práce na rekonštrukcii mosta M392 cez potok Čierna voda. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Práce na moste aktuálne pokračujú dovozom a osádzaním nadrozmerných prefabrikovaných nosníkov. Doprava bude počas uzávery presmerovaná po obchádzkovej trase cez Jánovce, Hrubú Boršu a Kráľovú pri Senci.
Most bol podľa TTSK v havarijnom stave. „Patrí medzi kľúčové dopravné spojenia v širšom regióne. Na jeho zhoršujúci sa stav sme operatívne reagovali v záujme zachovania plynulosti premávky a bezpečnosti. Napokon sme sa rozhodli pre jeho komplexnú rekonštrukciu,“ ozrejmil na jeseň minulého roka predseda TTSK Jozef Viskupič.
V rámci projektu vybudovala spoločnosť Doprastav za viac ako 330.000 eur dočasné premostenie, ktoré počas stavebných prác zabezpečuje zachovanie dopravy v úseku. Kompletnú rekonštrukciu mosta s dĺžkou 21 metrov z roku 1960 realizuje spoločnosť MBM-GROUP. Hodnota prác presahuje 750.000 eur a kraj ju financuje z eurofondov.
