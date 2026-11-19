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Cestu medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom zrekonštruovali
Celkové stavebné výdavky boli vo výške 1,9 milióna eur, pričom 85 percent šlo z fondov EÚ, sedem percent zo štátneho rozpočtu a zvyšok dofinancoval PSK.
Autor TASR
Štrba 19. novembra (TASR) - Modernizácia cesty II/538 medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom je dokončená a zmodernizovaný úsek tento týždeň odovzdali do užívania. Obec Štrba na webovej stránke informovala, že projekt bol financovaný z fondov Európskej únie (EÚ). Výsledkom je tak kvalitnejšia, bezpečnejšia a komfortnejšia cesta, ktorá zlepšuje dopravné spojenie v jednej z najnavštevovanejších turistických oblastí Slovenska.
Samospráva pripomína, že išlo o ďalšiu významnú investičnú akciu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) do dopravnej infraštruktúry v regióne. Projekt realizovali v zmysle prijatého dokumentu Plán udržateľnej mobility (PUM) Vysoké Tatry.
„Projekt zahŕňal dva samostatné úseky cesty. Prvý úsek bol v Tatranskej Štrbe v dĺžke približne 1,3 kilometra, kde pribudol nový asfaltový povrch, došlo k úprave šírkového usporiadania cesty a odvodnenia, vybudovali tam aj novú autobusovú zastávkovú niku či prístupové chodníky pri sídlisku,“ uviedla obec. Na druhom úseku dlhom 1,85 kilometra smerom na Štrbské Pleso sa vymenili asfaltové vrstvy, lokálne došlo k výmene celej konštrukcie vozovky vrátane podložia a cesta sa rozšírila na 7,5 metra voľnej šírky. Zmodernizovali sa tam aj priepusty a odvodnenia.
Celkové stavebné výdavky boli vo výške 1,9 milióna eur, pričom 85 percent šlo z fondov EÚ, sedem percent zo štátneho rozpočtu a zvyšok dofinancoval PSK. Zhotoviteľom stavby bola na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť Metrostav DS.
Samospráva pripomína, že išlo o ďalšiu významnú investičnú akciu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) do dopravnej infraštruktúry v regióne. Projekt realizovali v zmysle prijatého dokumentu Plán udržateľnej mobility (PUM) Vysoké Tatry.
„Projekt zahŕňal dva samostatné úseky cesty. Prvý úsek bol v Tatranskej Štrbe v dĺžke približne 1,3 kilometra, kde pribudol nový asfaltový povrch, došlo k úprave šírkového usporiadania cesty a odvodnenia, vybudovali tam aj novú autobusovú zastávkovú niku či prístupové chodníky pri sídlisku,“ uviedla obec. Na druhom úseku dlhom 1,85 kilometra smerom na Štrbské Pleso sa vymenili asfaltové vrstvy, lokálne došlo k výmene celej konštrukcie vozovky vrátane podložia a cesta sa rozšírila na 7,5 metra voľnej šírky. Zmodernizovali sa tam aj priepusty a odvodnenia.
Celkové stavebné výdavky boli vo výške 1,9 milióna eur, pričom 85 percent šlo z fondov EÚ, sedem percent zo štátneho rozpočtu a zvyšok dofinancoval PSK. Zhotoviteľom stavby bola na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť Metrostav DS.