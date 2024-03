Cestu medzi Tokajíkom a Ďapalovcami po vlaňajšom zemetrasení opravili

Tokajík 7. marca (TASR) - Zemetrasením poškodená cesta medzi obcami Tokajík a Ďapalovce je opravená a oficiálne odovzdaná do užívania. Prešovský samosprávny kraj (PSK) opravil takmer 1,5-kilometrový úsek cesty tretej triedy. Na jej opravu finančne prispelo Malopoľské vojvodstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Po vlaňajšom októbrovom zemetrasení sa na vozovke medzi Tokajíkom v okrese Stropkov a Ďapalovcami v okrese Vranov nad Topľou zhoršili výmole a trhliny, cesta sa na viacerých miestach zosunula. S jej opravou pomohlo Malopoľské vojvodstvo. Vyčlenilo milión zlotých, v prepočte 223.000 eur, zo svojho rozpočtu s tým, že PSK ich musel využiť do 31. decembra uplynulého roku. "Keď sme sa dozvedeli o zemetrasení, ktoré minulú jeseň postihlo náš spriatelený región, nemali sme absolútne žiadne pochybnosti o rozhodnutí pomôcť," uviedol maršálek Witold Kozlowski, ktorý si opravenú cestu prišiel pozrieť.



Na ceste vyfrézovali asfaltový kryt, vyčistili povrch a aplikovali asfaltový postrek. Nasledovalo položenie asfaltových betónových vrstiev a napokon aj výšková úprava uličných vpustí. "Ľudia, ktorí tu žijú, sa potrebujú bezpečne presúvať za prácou a do škôl, keďže po takto poškodených cestách to nejde," vyjadril sa v Tokajíku predseda PSK Milan Majerský, ktorý poďakoval partnerskému regiónu.



Cestu využíva približne jedna tretina ľudí, ktorí dochádzajú za prácou do Stropkova, doplnil starosta Ďapaloviec Ján Cmár. "Neverili sme, že je to možné, a navyše v zimnom období, ale počasie cestárom prialo, a tak sme sa dočkali rekonštrukcie poškodeného úseku a následne aj jeho sprejazdnenia pre motoristov expresne rýchlo, čo tunajších ľudí veľmi potešilo," podotkla starostka Tokajíka Jana Medvecová.



Zrealizovanú rekonštrukciu by mala nasledovať oprava ďalších kilometrov v celom ťahu cesty I/15 cez Mrázovce po Ďapalovce, doplnila hovorkyňa kraja.