Spišská Nová Ves 28. júna (TASR) - Cestu na Kláštorisko v Slovenskom raji zrekonštruovali, tento týždeň ju po siedmich mesiacoch prác oficiálne sprístupnili. Informovala o tom Správa Národného parku (NP) Slovenský raj na webovej stránke s tým, že ide o úsek lesnej cesty z Podleska.



Obnovou prešla štrková vozovka a konštrukčné vrstvy lesnej odvoznej cesty na 1,4 kilometra dlhom úseku v najkritickejšej spodnej časti tzv. Kláštoriskovej cesty. Celková dĺžka trasy je pritom približne šesť kilometrov. Súčasťou obnovy bola rekonštrukcia dvoch rúrových priepustov s čelami z lomového kameňa, takisto osadenie 40 odrážok na odvedenie vody a obnova štyroch výhybní.



Ide o cestu vo vlastníctve Správy NP Slovenský raj, ktorú využívajú v rámci obhospodarovania lesných pozemkov a zároveň ňou vedie intenzívne využívaná turistická a cyklistická trasa. "Stav povrchu bol po mnohých rokoch absentujúcej údržby v dezolátnom stave. Chýbali konštrukčné vrstvy, cesta bola trvale poškodená eróziou s nebezpečne vystupujúcou materskou horninou a so striedajúcimi sa hlbokými výmoľmi a s nefunkčnými prvkami jej pozdĺžneho a priečneho odvodnenia," zdôvodnila Správa NP. V tejto časti parku pritom zaznamenali aj vážne úrazy cykloturistov.



Správa NP prevzala cestu do vlastníctva ešte v roku 2022. Pred vlaňajšou letnou sezónou provizórne opravili najhoršie časti navozením kameňa, hlavne z dôvodu zvýšenia bezpečnosti prejazdu cyklistov. K zásadnej rekonštrukcii sa pristúpilo na jeseň minulého roka. "Ide o doposiaľ najvýznamnejšiu investičnú akciu Správy NP v oblasti opráv lesných ciest," upozornili ochranári s tým, že celkové náklady dosiahli takmer 320.000 eur.



Správca turistickej infraštruktúry v Slovenskom raji zároveň apeluje na cyklistov, aby nešli po obnovenej vozovke príliš rýchlo. Úsek je totiž strmý, s viacerými serpentínami, a príliš rýchla jazda môže ohroziť ostatných návštevníkov, no takisto poškodiť povrch cesty pri brzdení.