Cestu na Muráni otvoria opäť v pondelok, prejazdná bude aj pre kamióny

Muráň 15. júla (TASR) – Cesta II/531 medzi obcami Muráň a Muránska Huta v okrese Revúca bude od pondelka (19. 7.) opäť prejazdná pre všetky vozidlá vrátane tých nad 3,5 tony. Ako TASR informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, uzávera cesty sa skončí o 10.00 h.



Cestu spájajúcu Gemer s Horehroním poškodili vlani v júni silné prívalové dažde. Aj po ukončení uzávery na nej budú naďalej pokračovať práce na sanácii zosuvu, doprava tak bude riadená svetelnou signalizáciou s intervalom čakania do dvoch minút.



„Na ceste už nebude obmedzenie prejazdu nákladných vozidiel a bude zrušená obchádzková trasa cez Brezno. Rovnako od tohto dátumu prestanú platiť výnimky na prejazd po dočasnej obchádzkovej trase cez Národný park Muránska planina, ktoré mali niektoré vozidlá,“ priblížil Peter Ošvát zo spoločnosti Skanska SK, ktorá práce realizuje.



Od pondelka dôjde aj k zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej linky č. 608400. Upravené budú i časové polohy a trasy spojov, a to z dôvodu zabezpečenia prestupov na vlaky a autobusy v Revúcej, Červenej Skale a Poprade.



„Zmeny cestovného poriadku spočívajú v obnovení bežného režimu prevádzky jednotlivých spojov na autobusovej linke Jelšava - Revúca - Muráň – Poprad s prevádzkovou úpravou všetkých spojov, zreálnením a zjednotením jazdných dôb a rovnomernejším rozložením súbežných spojov v úseku Revúca – Muráň a späť,“ uviedol riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka.



Podľa predsedu BBSK Jána Luntera postupujú práce na oprave cesty na Muráni dobre, čoho dôkazom bolo aj dočasné sprejazdnenie úseku počas zimných mesiacov. „Podľa zhotoviteľa je predpokladaný termín ukončenia prác na ceste do konca októbra, v závislosti od klimatických a iných podmienok. Verím, že na jeseň verejnosti odovzdáme do užívania už kompletne opravenú cestu bez obmedzení,“ povedal Lunter.