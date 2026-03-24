Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. marec 2026
< sekcia Regióny

Cestu na Nábreží sv. Metoda v Prievidzi dočasne uzatvoria

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Autor TASR
Prievidza 24. marca (TASR) - Cestu na Nábreží sv. Metoda v úseku pod železničnými mostami v Prievidzi v stredu (25. 3.) od 9.00 h dočasne uzatvoria. Informovalo o tom v utorok mesto na sociálnej sieti. Dôvodom dopravného obmedzenia je činnosť Technických služieb mesta Prievidza, ktoré budú na železničné mosty osádzať dopravné značenie.

Samospráva v tejto súvislosti prosí vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a využili obchádzkové trasy.
Neprehliadnite

