Cestu na Pršiansku terasu má financovať kraj, mesto a aj developeri

Banská Bystrica 26. novembra (TASR) - Výstavba novej cesty na Pršiansku terasu, časť Banskej Bystrice, by mohla začať už v budúcom roku. Na jej financovaní sa bude podieľať Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), mesto a mali by aj súkromní developeri, s ktorými zástupcovia kraja a mesta vedú intenzívne rokovania. Informovali o tom v utorok predseda BBSK Ondrej Lunter a primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko, ktorí oznámili zámer zaradiť finančné krytie tejto výstavby do svojich budúcoročných rozpočtov.



"Máme plán pre Pršiansku terasu a ak budú splnené všetky podmienky, stavať by sme mohli už na budúci rok. Vo štvrtok (28. 11.) bude Zastupiteľstvo BBSK rozhodovať o rozpočte na rok 2025 a v rámci neho osobne navrhnem finančné krytie tohto projektu. Urobili sme verejnú súťaž na zhotoviteľa novej cesty a prišla nám cenová ponuka, ktorú by bolo nerozumné neakceptovať," zdôraznil Lunter.



Ako tiež doplnil, väčšinu budúcej cesty bude financovať kraj, ktorý ju potom prevezme do svojej správy. Odhadované náklady na výstavbu boli 5,2 milióna eur. Ponuka predložená v súťaži je výrazne nižšia.



Dobudovanie cesty v tejto lokalite je pre radnicu stále akútnou témou. Dlhotrvajúce problémy s prepojením mesta a Pršianskou terasou, ale tiež obcou Horné Pršany, sa ťahá už vyše 30 rokov. Mesto sa má podieľať na vybudovaní chodníkov a verejného osvetlenia.



"Po dlhom období riešenia majetkovo-právnych vzťahov a výkupe pozemkov zo strany BBSK, ide po dome kultúry o ďalší projekt, v ktorom s BBSK spájame sily. Výstavbou cesty s osvetleným chodníkom pre peších tak po rokoch vytvoríme bezpečný prístup obyvateľov k ich domovom. K realizácii projektu sme blízko, preto verím, že sa podarí tento zámer schváliť a vyčleniť potrebné financie v oboch zastupiteľstvách tak, aby sme v prvej polovici roka mohli pristúpiť k výstavbe," konštatoval Nosko.



Pre úspech celého projektu je podľa Luntera potrebné aj zapojenie súkromných developerov, ktorí profitujú z predaja pozemkov v tejto lokalite a dnes má Pršianska terasa trojnásobný počet obyvateľov oproti niekdajšej koncovej obci Horné Pršany.



"Ak budú developeri náklady na výstavbu tejto cesty zdieľať spolu s nami, ako v minulosti niektorí z nich deklarovali a čo je nutnou podmienkou realizácie tohto projektu, budeme vedieť spoločnými silami cestu postaviť," dodal šéf kraja.



Vysporiadanie všetkých pozemkov pod II. etapou výstavby, na ktorú je aj vydané právoplatné stavebné povolenie, trvalo tri roky. Kraj vysporiadal celkovo 270 pozemkov, čo predstavuje viac ako 14.000 metrov štvorcových. Na tento účel vynaložil sumu 850.000 eur.