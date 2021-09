Cestu od Kútov uzavreli, sektory sú otvorené do 9.00 h

Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) - Cesta v smere Kúty – Šaštín-Stráže je momentálne uzatvorená. Vzhľadom na dopravnú situáciu na cestách organizátori upravili vstup do sektorov a návštevníci svätej omše môžu do nich vstupovať o hodinu dlhšie, a to do 9.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"V súčasnosti je na vstupe zdržanie, preto žiadame návštevníkov, aby sa čo najskôr registrovali do sektorov," priblížila hovorkyňa. Sektory v Šaštíne-Strážach, kde sa v stredu uskutoční svätá omša s účasťou Svätého Otca Františka, otvorili svoje brány v utorok (14. 9.) o 22.00 h. Bárdyová potvrdila, že noc bola pokojná.



Polícia žiada návštevníkov, aby si vstup a bezpečnostnú kontrolu nenechávali na poslednú chvíľu. "Tiež pripomíname, aby si všetci pripravili všetky potrebné doklady, a tým urýchlili kontrolu aj vstup do sektorov," poznamenala. So zdržaním je potrebné počítať na takmer všetkých príjazdových cestách. Polícia zároveň žiadal verejnosť, aby sa naďalej riadila pokynmi príslušníkov Policajného zboru.



Svätá omša v Šaštíne, na ktorej sa zúčastní pápež František, sa začne o 10.00 h.