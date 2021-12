Cestu od Veľkého Folkmara po Spišské Vlachy rekonštruovali dva roky

Spišské Vlachy 15. decembra (TASR) - Po dvoch rokoch ukončili rekonštrukciu cesty od Veľkého Folkmara po Spišské Vlachy, ktorá je hlavnou spojnicou mesta Košice so Spišskou Novou Vsou. Najväčšia investičná akcia za posledné roky na Spiši sa začala v druhej polovici roka 2019. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pri tejto príležitosti uviedol, že oprava sa dotkla úseku v dĺžke takmer 28 kilometrov, pričom najvýraznejšie práce prebiehali v Krompachoch, kde prešiel obnovou hlavný prieťah mestom.



„V okrese Gelnica a Spišská Nová Ves nie je ani jeden kilometer diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Táto cesta je preto hlavným dopravným ťahom z Košíc do Hnileckej doliny a ďalej na Spiš. Bolo preto pre nás dôležité, aby táto dopravná spojnica bola pre vodičov bezpečná. Zrekonštruovaný úsek prinesie vyšší komfort vodičom aj tým, ktorí cestujú prímestskou autobusovou dopravou," zhodnotil Trnka.



V rámci obnovy križovatky Trangusovej ulice s Hlavnou v Krompachoch pribudlo nové osvetlenie aj nové odbočovacie pruhy. Vďaka nim bude prejazd prehľadnejší a bezpečnejší. V katastri obce Veľký Folkmar cestári stabilizovali prepadávajúcu sa vozovku železobetónovým oporným múrom. Okrem toho bola cesta na niektorých miestach rozšírená, úpravou prešla aj križovatka v Kojšove. V rámci projektu sa zrekonštruovali štyri autobusové zastávky, a to pri Veľkom Folkmari, v Jaklovciach, pri Margecanoch a v Kolinovciach. Oprava cesty prebiehala aj v Kluknave a Richnave. Kraj zrekonštruoval aj sedem priepustov. Nové oporné múry v celkovej v dĺžke 1,1 kilometra by zase mali celé cestné teleso zastabilizovať.



Projekt ukončili v závere novembra, približne štvormesačné meškanie prác spôsobila podľa Trnku pandémia aj zmena vyhlášky o cestnej premávke. V dôsledku nej musel zhotoviteľ prepracovať projekt trvalého dopravného značenia. Rekonštrukciu financoval kraj z Integrovaného regionálneho operačného programu, náklady sa vyšplhali na 6,62 milióna eur.