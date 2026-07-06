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POŽIAR KAMIÓNU: Cestu R4 pri Košickej Polianke uzavreli

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Košický kraj﻿

Vodič kamiónu je v poriadku.

Autor TASR
,aktualizované 
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Košice 6. júla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R4 pri Košickej Polianke v smere na maďarský Miskolc (Miškovec) horí kamión. Cesta je v uvedenom smere aktuálne uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Doprava je pri Hrašovíku odkláňaná podľa pokynov policajtov. V opačnom smere je premávka vedená v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla s tým, že vodič kamiónu je v poriadku. Zároveň vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny hliadok, dopravné značenie a zvýšili opatrnosť.
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