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POŽIAR KAMIÓNU: Cestu R4 pri Košickej Polianke uzavreli
Vodič kamiónu je v poriadku.
Autor TASR,aktualizované
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Košice 6. júla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R4 pri Košickej Polianke v smere na maďarský Miskolc (Miškovec) horí kamión. Cesta je v uvedenom smere aktuálne uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Doprava je pri Hrašovíku odkláňaná podľa pokynov policajtov. V opačnom smere je premávka vedená v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla s tým, že vodič kamiónu je v poriadku. Zároveň vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny hliadok, dopravné značenie a zvýšili opatrnosť.
„Doprava je pri Hrašovíku odkláňaná podľa pokynov policajtov. V opačnom smere je premávka vedená v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla s tým, že vodič kamiónu je v poriadku. Zároveň vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny hliadok, dopravné značenie a zvýšili opatrnosť.