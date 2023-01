Cestu zo Štrby do Šuňavy cez chotár uzavreli, dôvodom sú záveje

Štrba/Lučivná 31. januára (TASR) - Cesta tretej triedy III/3061 medzi podtatranskými obcami Štrba a Šuňava cez chotár je aktuálne uzatvorená. Dôvodom je tvorba snehových závejov. Informovala o tom obec Štrba a odporúča použiť obchádzku cez "Hŕbky".



Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský doplnil, že rovnako uzavreli aj úsek cesty z obce Lučivná do tamojších kúpeľov. "Nejde o jedinú prístupovú cestu, takže by bolo nehospodárne ju v súčasných podmienkach udržiavať v prevádzke," zdôvodnil. Prístup do kúpeľov je možný po ceste v blízkosti diaľničnej križovatky Mengusovce.



Polomský dodal, že v súvislosti s poveternostnými podmienkami sa im ostatné cestné komunikácie darí udržiavať v prevádzke. Situácia sa však v súvislosti so silným vetrom rýchlo mení, čomu sa treba prispôsobiť a jazdiť opatrne. Vodiči upozornili na sociálnej sieti na sťažené podmienky napríklad v okolí Spišskej Belej, smerom na Bušovce tam zapadol kamión, ale aj na ceste z mestskej časti Kvetnica do Popradu.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na utorok výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom a tvorbou snehových jazykov a závejov pre celú podtatranskú oblasť.