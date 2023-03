Cestu v dĺžke 4,6 km medzi Myjavou a Hrašným zhotovili za 13 mesiacov

Myjava 25. marca (TASR) - Úsek cesty číslo II/581, ktorý sa začína v katastrálnom území Myjavy a končí sa v katastrálnom území Hrašné, zmodernizoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) za 13 mesiacov.



Zhotoviteľovom bola spoločnosť Skanska SK. "Tento úsek je dlhý 4,6 km, pričom jeho modernizácia stála päť miliónov eur. Z tejto sumy financoval samosprávny kraj desať percent. To predstavuje 500.000 eur, zvyšná suma bol nenávratný finančný príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu," uviedol predseda TTSK Jaroslav Baška.



Úsek cesty dokončil zhotoviteľ termíne. "Zmodernizovali sme 41.000 m2 asfaltového povrchu. V procese realizácie sme odfrézovali takmer 13.000 ton frézovaného materiálu, ktorý sme následne po zhodnotení aj spätne zabudovali do konštrukčných vrstiev," doplnil za zhotoviteľa oblastný manažér Marek Štancel.



Na úseku boli osadené aj nové zvodidlá, zrekonštruovali sa priepusty, rozšírili krajnice a obnovil sa aj odvodňovací systém. Pri realizácii nových konštrukčných vrstiev došlo na niektorých miestach k výmene podložia až do hĺbky 1,6 metra.



"Zároveň s odovzdaním tohto úseku sme odštartovali aj rekonštrukciu ďalšej etapy tejto cesty z Palčekového smerom na koniec Starej Turej a už v prvej polovici apríla sa zhotovitelia pustia do práce na ďalších troch úsekoch cesty II/581. Zároveň žiadam cestujúcu verejnosť o trpezlivosť počas trvania prác," informoval predseda TSK.