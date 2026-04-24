Cestu v Lučenci rekonštruujú, denne ňou prejde vyše 14.000 áut
Oprava cesty I/585 sa týka úseku od svetelnej križovatky ulíc Masarykovej a Karmána až po ulicu Adyho.
Autor TASR
Lučenec 24. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala v Lučenci s rekonštrukciou cesty I/585 na Vajanského ulici. Práce si na frekventovanom dopravnom ťahu v centre mesta vyžiadali i obmedzenia. Doprava v úseku bude počas asfaltovania zjednosmernená. Na sociálnej sieti na to upozornila samospráva.
S rekonštrukciou cesty na Vajanského ulici začali cestári v uplynulých dňoch. Ako pripomenula radnica, cesta je podľa ostatných údajov zo sčítania dopravy najvyťaženejším úsekom v Lučenci. Podľa štatistík ulicou denne prejde viac ako 14.000 áut.
Oprava cesty I/585 sa týka úseku od svetelnej križovatky ulíc Masarykovej a Karmána až po ulicu Adyho. „Okrem samotnej výmeny asfaltového koberca sa realizujú aj nevyhnutné technické úpravy poklopov a uličných vpustí, aby bol nový povrch kvalitný a bezpečný,“ priblížila radnica.
Rekonštrukcia frekventovaného úseku si vyžiadala i dopravné obmedzenia, počas obdobia asfaltovania bude doprava na Vajanského ulici zjednosmernená. „Odporúčame vodičom, aby počas tohto obmedzenia v rámci možností využili okolité miestne komunikácie a vyhli sa tak zdržaniu,“ uviedlo mesto s tým, že vodičov žiada o trpezlivosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
S rekonštrukciou cesty na Vajanského ulici začali cestári v uplynulých dňoch. Ako pripomenula radnica, cesta je podľa ostatných údajov zo sčítania dopravy najvyťaženejším úsekom v Lučenci. Podľa štatistík ulicou denne prejde viac ako 14.000 áut.
Oprava cesty I/585 sa týka úseku od svetelnej križovatky ulíc Masarykovej a Karmána až po ulicu Adyho. „Okrem samotnej výmeny asfaltového koberca sa realizujú aj nevyhnutné technické úpravy poklopov a uličných vpustí, aby bol nový povrch kvalitný a bezpečný,“ priblížila radnica.
Rekonštrukcia frekventovaného úseku si vyžiadala i dopravné obmedzenia, počas obdobia asfaltovania bude doprava na Vajanského ulici zjednosmernená. „Odporúčame vodičom, aby počas tohto obmedzenia v rámci možností využili okolité miestne komunikácie a vyhli sa tak zdržaniu,“ uviedlo mesto s tým, že vodičov žiada o trpezlivosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia.