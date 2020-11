Cestu v Turčianskom Michale rekonštruujú takmer za 140.000 eur

Turčianske Teplice 4. novembra (TASR) - Vozovka na Ulici Osloboditeľov v turčianskoteplickej mestskej časti Turčiansky Michal sa dočkala kompletnej rekonštrukcie. Stavbári by mali práce dokončiť ešte tento mesiac, samosprávu vyjde investícia takmer na 140.000 eur, informoval primátor Igor Hus.



"Už niekoľko dní sa robí kompletná rekonštrukcia asfaltových povrchov vozovky, v časti sa ide až do podkladových vrstiev cesty, vrátane odvodnenia povrchových vôd do dažďových vpustí. Cesta bude dokončená teraz v novembri, finančná injekcia v sume 139.719 eur je rozdelená do dvoch rokov. V tomto roku zaplatíme 50.000 eur a zvyšok do 30. marca budúceho roku," priblížil Hus.



Mesto podľa neho zabezpečilo i ďalšie investície do cestnej infraštruktúry. "Z mestského rozpočtu sme ešte koncom leta zrekonštruovali asfaltový povrch vozovky v úseku od križovatky s cestou tretej triedy z ulice Hájska na Kollárovu ulicu o celkovej výmere 1175 štvorcových metrov, vrátane odvodnenia formou dažďových vpustí a dlažby. Z rozpočtu na tento účel odišlo 74.950 eur," doplnil.



V mestskej časti Diviaky samospráva zrekonštruovala chodník v areáli cintorína a doplnila tam i verejné osvetlenie. Náklady predstavovali 24.400 eur. "V tomto roku prešla rekonštrukciou aj hasičská zbrojnica v Diviakoch. Tam sme si pomohli dotáciou zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Z celkovej sumy 17.060 eur sme zaplatili len päťpercentnú spoluúčasť," dodal primátor.