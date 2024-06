Cestu z Tatranskej Kotliny do Lendaku modernizujú

Vysoké Tatry/Lendak 14. júna (TASR) - Cestu medzi Tatranskou Kotlinou a obcou Lendak modernizujú, práce by mali ukončiť do dvoch týždňov. Na sociálnej sieti o tom informoval podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak s tým, že podstatou prác je výmena asfaltu na ceste III/3077.



"Stav povrchu tejto cesty bol už na mnohých miestach havarijný. Po výstavbe nového mosta v Tatranskej Kotline v minulom roku sa tak prikročilo k už vtedy avizovanej oprave aj samotnej cesty," zdôvodnil Bieľak.



Krajská samospráva vyčlenila na modernizáciu úseku dlhého takmer 2,8 kilometra zo svojho rozpočtu 220.000 eur. Po odfrézovaní krytu vozovky novú asfaltovú vrstvu položí vlastná asfaltérska čata Správy a údržby ciest PSK, čo podľa Bieľaka umožní lacnejšie zrealizovať takúto opravu. "Práce by mali byť ukončené do konca júna ak nenastanú nepredvídané okolnosti," uzavrel.