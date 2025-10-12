Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cestu za obcou Soľ uzavrú pre opravu, doprava pôjde obchádzkou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Doprava bude podľa dočasného dopravného značenia presmerovaná po obchádzkovej trase vedúcej cez obce Čaklov, Vranov nad Topľou, Nižný Kručov a Komárany.

Autor TASR
Soľ 12. októbra (TASR) - Cesta za obcou Soľ v okrese Vranov nad Topľou bude od pondelka (13. 10.) úplne uzavretá. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, obmedzenie potrvá do 31. októbra. Dôvodom sú práce na odstránení bodovej chyby na ceste III/3612 za obcou.

„Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia počas trvania uzávery,“ dodala polícia.
