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Cestujte k jazerám a na kúpaliská MHD, odporúča bratislavská polícia
Ak pôjdete autami, zvážte, kde budete parkovať, konštatuje mestská polícia.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bratislave odporúča prichádzať k jazerám alebo kúpaliskám verejnou dopravou, ktorá býva klimatizovaná. Prísť autom je podľa nej na zváženie, keďže dopravná situácia okolo prírodných vodných plôch a kúpalísk býva „nie dobrá“. Zabúdať netreba ani na rešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Ak sa chystáte v tieto dni k jazerám alebo na kúpaliská, príďte klimatizovanou verejnou dopravou. Ak pôjdete autami, zvážte, kde budete parkovať,“ konštatuje mestská polícia.
Pripomína, že pri parkovaní musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej tri metre pre každý smer jazdy. Podľa polície je to dôležité najmä v situáciách, keď potrebujú prejsť hasiči alebo záchranári. Vozidlá zároveň nesmú zastaviť a stáť na cestnej a verejnej zeleni.
„Stačí krátky kontakt rozpálených častí vozidla s trávou a následky môžu byť katastrofické,“ zdôrazňuje polícia, pripomínajúc udalosť z roku 2014 vo Vincovom lese, kde pri požiari zhorelo 56 zaparkovaných áut.
„Ak sa chystáte v tieto dni k jazerám alebo na kúpaliská, príďte klimatizovanou verejnou dopravou. Ak pôjdete autami, zvážte, kde budete parkovať,“ konštatuje mestská polícia.
Pripomína, že pri parkovaní musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej tri metre pre každý smer jazdy. Podľa polície je to dôležité najmä v situáciách, keď potrebujú prejsť hasiči alebo záchranári. Vozidlá zároveň nesmú zastaviť a stáť na cestnej a verejnej zeleni.
„Stačí krátky kontakt rozpálených častí vozidla s trávou a následky môžu byť katastrofické,“ zdôrazňuje polícia, pripomínajúc udalosť z roku 2014 vo Vincovom lese, kde pri požiari zhorelo 56 zaparkovaných áut.