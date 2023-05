Cestujúci košickou MHD už môžu využívať vynovenú zastávku Okresný úrad

Košice 15. mája (TASR) - Cestujúci košickou mestskou hromadnou dopravou (MHD) môžu od pondelka využívať zmodernizovanú zastávku Okresný úrad v mestskej časti Sever v smere na Mier. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že v prípade priaznivého počasia sa kompletné prebratie všetkých vynovených zastávok uskutoční tento týždeň.



"Zastávka sa zrekonštruovala po stavebnej stránke a na nástupišti bol opätovne osadený prístrešok. Pribudol aj označník s informačnou tabuľou o príchodoch autobusov, lavičky a vodorovné dopravné značenie. Zároveň sa zrušila dočasná zastávka, ktorá fungovala zhruba o 50 metrov ďalej v smere na Mier," uvádza.



Rekonštrukcia uvedenej zastávky bola súčasťou II. etapy modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov v Košiciach, v rámci ktorej od marca do tohto mesiaca rekonštruovali šesť zastávok MHD. "Doposiaľ sa odovzdali do predčasného užívania aj zrekonštruované zastávky Nová nemocnica, Považská v smere k Hlavnej pošte a Ružová, OC Galéria v smere ku Krajskému súdu a Okresný úrad v smere k Amfiteátru," dodáva. Okrem toho zastávky na Staničnom námestí a na Belehradskej ulici na sídlisku Ťahanovce v smere do centra doplnili o informačné tabule o príchodoch autobusov.



Investícia za necelých 511.000 eur bola financovaná prevažne z eurofondov. Mesto avizuje, že s modernizáciou zastávok MHD chce pokračovať aj naďalej. "Za uplynulé štyri roky sa ich zmodernizovalo 29, ku ktorým teraz pribudol ďalší poltucet. V pláne je aj ďalšia etapa ich modernizácie v mestských častiach Sever, Dargovských hrdinov, Sídlisko KVP, Juh a Staré Mesto," uvádza. Konkrétny termín realizácie ďalších rekonštrukcií bude podľa magistrátu závisieť od získania externých finančných zdrojov z eurofondov.