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Cestujúci MHD v Prešove sa dostanú na všetky tri kúpaliská
Napríklad letné kúpalisko Plaza Beach Resort otvorilo svoje brány v piatok (19. 6.) a nachádza sa v pešej dostupnosti dvoch zastávok MHD - Kukučínova a Múzeum Solivar.
Autor TASR
Prešov 21. júna (TASR) - Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) premávajú aj k trom kúpaliskám. Hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek uviedol, že s príchodom blížiacich sa letných prázdnin sa už tradične začína aj nová sezóna na letných kúpaliskách na Delni, na Sídlisku III a na Solivare.
„S prešovskou MHD sa cestujúci dostanú na všetky tri miesta pohodlne a bezpečne, pričom im odpadnú aj starosti s parkovaním. DPMP opäť pripravil prehľad liniek MHD, ktoré cestujúci bežne využívajú na dochádzanie do práce, do školy či na nákupy, avšak počas letných mesiacov ponúkajú aj jednoduchý spôsob prepravy na kúpaliská,“ uviedol Tomek.
Dodal, že prírodné kúpalisko Delňa otvorí sezónu v pondelok 22. júna. Areál sa nachádza len päť kilometrov od centra Prešova a je celoročne dostupný linkami 28, 33 a 45. Zo zastávok MHD Na Hlavnej alebo Železničná stanica je možné využiť spoje liniek 28 a 45. Pre obyvateľov sídlisk Sekčov a Šváby je k dispozícii aj linka 33. Vystúpiť je potrebné na konečnej zastávke Delňa, kde sa nachádza vstup do areálu.
Letné kúpalisko Plaza Beach Resort otvorilo svoje brány v piatok (19. 6.) a nachádza sa v pešej dostupnosti dvoch zastávok MHD - Kukučínova a Múzeum Solivar. „Na zastávku Kukučínova premávajú spoje linky 19, ktorá prechádza cez Železničnú stanicu a sídliská Šváby a Sekčov. Na Kukučínovu sa však môžete dostať aj linkou 44. Zastávku Múzeum Solivar obsluhujú linky 1 a 46, ktoré prechádzajú centrom mesta - zastávka Veľká pošta - a cestujúci ich môžu využiť aj pri prestupe na Železničnej stanici,“ dodáva Tomek.
Kúpalisko na trojke na ulici Antona Prídavka na Sídlisku III otvorí svoje brány o niekoľko dní. Nachádza sa len osem minút cesty pešo zo zastávky MHD Centrum, ktorú obsluhuje viacero liniek. Zo sídliska Sekčov sa tam môžu návštevníci dostať spojmi liniek 4, 8 a 12, ktoré premávajú aj cez Hlavnú ulicu, alebo spojmi liniek 34 a 38, ktoré jazdia cez Ulicu 17. novembra. Obyvatelia sídliska Šváby môžu využiť linku 39 a premávajú tu taktiež linky 29 a 17.
„Kompletné cestovné poriadky všetkých vyššie uvedených liniek nájdete na webstránke prešovského dopravcu www.dpmp.sk,“ uzatvára Tomek.
„S prešovskou MHD sa cestujúci dostanú na všetky tri miesta pohodlne a bezpečne, pričom im odpadnú aj starosti s parkovaním. DPMP opäť pripravil prehľad liniek MHD, ktoré cestujúci bežne využívajú na dochádzanie do práce, do školy či na nákupy, avšak počas letných mesiacov ponúkajú aj jednoduchý spôsob prepravy na kúpaliská,“ uviedol Tomek.
Dodal, že prírodné kúpalisko Delňa otvorí sezónu v pondelok 22. júna. Areál sa nachádza len päť kilometrov od centra Prešova a je celoročne dostupný linkami 28, 33 a 45. Zo zastávok MHD Na Hlavnej alebo Železničná stanica je možné využiť spoje liniek 28 a 45. Pre obyvateľov sídlisk Sekčov a Šváby je k dispozícii aj linka 33. Vystúpiť je potrebné na konečnej zastávke Delňa, kde sa nachádza vstup do areálu.
Letné kúpalisko Plaza Beach Resort otvorilo svoje brány v piatok (19. 6.) a nachádza sa v pešej dostupnosti dvoch zastávok MHD - Kukučínova a Múzeum Solivar. „Na zastávku Kukučínova premávajú spoje linky 19, ktorá prechádza cez Železničnú stanicu a sídliská Šváby a Sekčov. Na Kukučínovu sa však môžete dostať aj linkou 44. Zastávku Múzeum Solivar obsluhujú linky 1 a 46, ktoré prechádzajú centrom mesta - zastávka Veľká pošta - a cestujúci ich môžu využiť aj pri prestupe na Železničnej stanici,“ dodáva Tomek.
Kúpalisko na trojke na ulici Antona Prídavka na Sídlisku III otvorí svoje brány o niekoľko dní. Nachádza sa len osem minút cesty pešo zo zastávky MHD Centrum, ktorú obsluhuje viacero liniek. Zo sídliska Sekčov sa tam môžu návštevníci dostať spojmi liniek 4, 8 a 12, ktoré premávajú aj cez Hlavnú ulicu, alebo spojmi liniek 34 a 38, ktoré jazdia cez Ulicu 17. novembra. Obyvatelia sídliska Šváby môžu využiť linku 39 a premávajú tu taktiež linky 29 a 17.
„Kompletné cestovné poriadky všetkých vyššie uvedených liniek nájdete na webstránke prešovského dopravcu www.dpmp.sk,“ uzatvára Tomek.