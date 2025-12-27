< sekcia Regióny
CESTUJÚCI, POZOR: Na električkovej trati v Košiciach budú obmedzenia
Autor TASR
Košice 27. decembra (TASR) - Počas víkendu čakajú na cestujúcich na električkovej trati v Košiciach obmedzenia. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na sociálnej sieti informoval, že v sobotu a v nedeľu 28. decembra po 15.30 h až do ukončenia prevádzky bude na linkách 6, 9 a R3 jednosmerne premávať náhradná autobusová doprava. Dôvodom je brúsenie koľajníc na Triede SNP.
Električky nahradia autobusy od zastávky Námestie Maratónu mieru až po zastávku SOŠ automobilová, respektíve po Vstupný areál U. S. Steel. „Električková linka 6 bude premávať na trase Havlíčkova - Námestie Maratónu mieru - SOŠ automobilová - Staničné námestie. V úseku Námestie Maratónu mieru - SOŠ automobilová bude zabezpečená náhradná autobusová doprava,“ uviedol DPMK. Električková linka 9 bude premávať na trase Námestie Maratónu mieru - SOŠ automobilová - Socha Jána Pavla II, pričom autobusy nahradia električky v úseku Námestie Maratónu mieru - SOŠ automobilová. Na linke R3 sa tak stane v úseku Námestie Maratónu mieru - Vstupný areál U. S. Steel. V opačnom smere budú električky na všetkých troch linkách premávať bez zmien.
Náhradná autobusová doprava zastaví na všetkých zastávkach po trase, a to Námestie Maratónu mieru, Radnica Starého mesta, Amfiteáter, Nová nemocnica, Kino družba, Magistrát mesta Košice, Bernolákova a Spoločenský pavilón. „Linky 6 a 9 budú odklonené cez Kuzmányho a Štúrovu ulicu až po zastávku SOŠ automobilová, kde električky vyčkajú na prestup cestujúcich z náhradnej autobusovej dopravy a pokračujú po svojej trase. Ostatné električkové linky premávajú bez zmeny,“ dodal dopravný podnik.
