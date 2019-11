CESTUJÚCI, POZOR: V sobotu bude výluka trolejbusov na Patrónke

Bratislava 15. novembra (TASR) - V Bratislave bude pre úpravu plynovodu v sobotu (16. 11.) od 8.00 h do 22.00 h uzavretá cesta medzi Valašskou a Patrónkou. Trolejbusy bratislavskej MHD budú premávať po zmenených trasách. Dotkne sa to liniek 204 a 207. Dopravný podnik Bratislava o tom informuje na svojom webe.



Trolejbusy linky 204 budú premávať po trase Rádiová - Železničná stanica (ŽST) Železná studienka. Nebudú obsluhovať zastávky Hýrošova a Valašská. Namiesto toho obslúžia obojsmerne zastávky Patrónka a ŽST Železná studienka.



Trolejbusy linky 207 budú premávať po skrátenej trase Zimný štadión - Valašská. Neobslúžia zastávky Hýrošova, Patrónka a ŽST Železná studienka. Unikátny trolejbus Škoda 21 Tr, ktorý sa v sobotu na jeden deň vráti do ulíc Bratislavy, bude premávať na špeciálnej linke "Máme spoločný cieľ" po zmenenej trase Cintorín Vrakuňa - Mierová - Trnavské mýto - SAV - Vozovňa Hroboňova - Hrad - Hodžovo námestie a Koliba. Zmenený je aj cestovný poriadok.