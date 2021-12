Cestujúci v Bratislavskom kraji vidia podľa šéfa Arrivy zlepšenie

Na archívnej snímke autobus spoločnosti Arriva, ktorá nahrádza autobusového dopravcu Slovak Lines v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) prichádza na autobusovú stanicu Mlynské Nivy. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na archívnej snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. decembra (TASR) - Zaviazali sme sa, že situáciu s nedostatkom vodičov autobusov v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji vyriešime, cestujúci v kraji vidia každý deň zlepšenie. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan, ktorý zároveň potvrdil, že medzi nimi a bývalým dopravcom v kraji, spoločnosťou Slovak Lines, k dohode nedošlo. Arriva však podľa jeho slov uzavrela kontrakt s viacerými ďalšími dopravcami.skonštatoval Ivan. Naďalej ponúka prácu bývalým vodičom Slovak Lines. Nový dopravca preto predĺžil aj platnosť náborového bonusu a ponúka ho tým vodičom, ktorí s ním uzatvoria pracovné zmluvy do konca decembra a začnú voziť cestujúcich najneskôr v januári 2022.povedal Ivan.Potvrdil, že s ohľadom na cestujúcich a vedenie BSK rokovala Arriva od novembra s viacerými dopravcami, ktorí deklarovali, že zabezpečia ďalších vodičov autobusov.poznamenal Ivan. Deklaruje, že v záujme zlepšenia situácie boli pripravení dohodnúť sa na subdodávke aj so Slovak Lines a nasadiť jeho vodičov na tie spoje, ktoré v Bratislavskom kraji aktuálne nejazdia.Slovak Lines zdôvodnil nedohodnutie sa s Arrivou navrhovanými podmienkami a garanciami.uviedol pre TASR hovorca Slovak Lines Štefan Bako. Na nedohodu medzi dopravcami ešte v piatok (10. 12.) upozornil portál hnonline.skPredseda BSK Juraj Droba, ktorý ešte 3. decembra oznámil, že nový a aj bývalý dopravca sa dohodli na spolupráci formou subdodávky a očakával citeľné zlepšenie prímestskej dopravy do Vianoc, naďalej trvá na sankciách za výpadky spojov. Tie kraj už ráta rádovo v státisícoch eur. Počítadlo pokút sa podľa šéfa BSK zastaví vtedy, keď Arriva začne poskytovať 95 a viac percent svojich služieb.Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra. Od začiatku však má problém s nedostatkom vodičov. Spôsobuje to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dopravca deklaruje, že problém sa snaží vyriešiť. Nových šoférov zháňa i v zahraničí. Podpísal dohodu aj s vodičmi mikrobusov, ktorí vypomáhajú s vykrytím niektorých spojov v kraji.