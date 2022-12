Cestujúci v Brezne musia požiadať o nový zápis nároku na bezplatnú MHD

Brezno 31. decembra (TASR) – Niektorí Brezňania môžu už od roku 2019 využívať mestskú hromadnú dopravu (MHD) zadarmo. Cestujúci, ktorí sú držiteľom takej dopravnej karty, musia požiadať o nový zápis nároku na bezplatnú prepravu do jej čipu v kancelárii SAD na autobusovej stanici. Opätovné potvrdenia z magistrátu nepotrebujú. Informuje o tom breznianska samospráva na svojej webstránke.



Obyvatelia, ktorí už dopravnú kartu využívajú, si musia jej platnosť do 31. decembra 2023 predĺžiť v dopravnej kancelárii. Na vybavenie si stačí priniesť občiansky prekaz. V prípade nových žiadateľov o dopravnú kartu je potrebné predložiť občiansky preukaz s trvalým pobytom na území mesta Brezno, fotografiu, ako aj príslušné potvrdenie o nadobudnutí zľavovej karty.



"Podmienkou využívania bezplatnej prepravy MHD je trvalý pobyt v Brezne a žiadne podlžnosti voči mestu," zdôrazňuje magistrát.



Od platieb za cestovné sú oslobodené deti, žiaci a študenti základných, stredných i vysokých škôl v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku. Rovnako aj držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutých, zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického plakety, dôchodcovia či poberatelia invalidných dôchodkov alebo osoba s detským kočíkom.