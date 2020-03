Cestujúci v nitrianskej MHD cestovný lístok u vodiča dočasne nekúpia

Nitra 12. marca (TASR) - Mesto Nitra prijalo nové opatrenia, ktoré majú prispieť k ochrane obyvateľov pred šíriacim sa novým koronavírusom v autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Od piatka 13. marca až do odvolania vodiči autobusov na každej zastávke automaticky zastavia a otvoria dvere, cestujúci dočasne nemusia pre signalizáciu výstupu či otvorenie dverí stláčať tlačidlo, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Po každom príchode autobusu na konečnú zastávku, ak to čas medzi spojmi dovolí, vodiči autobusov dôkladne vyvetrajú vozidlo otvorením všetkých dverí minimálne na tri minúty. Na úrovni prednej nápravy bude páskou znemožnený prístup cestujúcich do prednej časti vozidla. Nástup a výstup z vozidla prednými dverami nebude možný.



Pozastavuje sa predaj cestovných lístkov vodičmi autobusu. Cestujúcim sa odporúča využívať platbu čipovou kartou, alebo si zakúpiť SMS lístok. V celej sieti nitrianskej mestskej hromadnej dopravy sa do odvolania počas pracovných dní zavádza premávka podľa prázdninových cestovných poriadkov.