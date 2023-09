Cestujúci v ŽSK môžu zadarmo získať kartu u autobusových dopravcov

Na snímke novinka v SAD - moderná elektronická pokladňa s možnosťou platby bankomatovou kartou pri nástupe do nových autobusov SAD. Spoločnosť SAD Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Integrovanoudopravou Žilinského kraja (IDŽK) spustila do prevádzky 35 kusov nových autobusov.