Cestujúci z Prešovského kraja môžu získať dopravnú kartu zdarma

Prešov 15. augusta (TASR) - Dopravcovia regionálnej autobusovej dopravy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budú šesť týždňov vydávať cestujúcim dopravné karty zdarma. Konkrétne od 19. augusta do 30. septembra. Samospráva tak chce motivovať cestujúcich, aby využívali pri cestovaní dopravné karty, s ktorými je cestovanie rýchlejšie a lacnejšie. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, od augusta vstúpila do platnosti zónová tarifa a s ňou aj niekoľko noviniek. Cestujúci môžu pri cestovaní využiť prestupné lístky - jeden lístok na dva spoje s prestupom a predplatné lístky - mesačné, štvrťročné, polročné a ročné. Vybrať si môžu medzi zónovým lístkom na vybrané zóny alebo celosieťovým, platným pre celé východné Slovensko.



"Chceme vyjsť cestujúcim v ústrety a odbremeniť ich peňaženky od vybavovania nových dopravných kariet, keďže mnohí z nich vlastnia ešte staršie karty bez fotografií. Zároveň chceme motivovať nových cestujúcich, ktorí doposiaľ nevyužívali dopravné karty pri cestovaní. Do konca septembra môžu mať tieto karty úplne zadarmo, čím v priemere ušetria šesť eur. Ďalšie financie ušetria pri pravidelnom cestovaní, keďže platba dopravnou kartou je lacnejšia než platba v hotovosti. Verím, že túto možnosť ocenia aj rodičia pred začiatkom školského roka," ozrejmil predseda PSK Milan Majerský.



Bližšie informácie o získaní karty sú zverejnené na webstránke kraja.