Cestujúcich košickou MHD čakajú od októbra viaceré zmeny

Košice 9. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) od októbra zavedie historický aj akciový cestovný lístok (CL). Vo vybraných spojoch bude tiež možná platba bankomatovou kartou. Zároveň sa zruší možnosť zakúpenia si CL u vodiča. Košickí mestskí poslanci na svojom poslednom plánovanom rokovaní v tomto volebnom období schválili v piatok aj bezplatné cestovanie autobusovými linkami č. 28 a 37 počas rekonštrukcie Slaneckej cesty.



Historický CL má platiť v historických vozidlách, ktoré sú súčasťou vozového parku DPMK. Sprístupniť ich chcú verejnosti v špeciálnom režime a linkách, ktoré budú v Košiciach premávať.



"Akciový CL bude slúžiť na športové či kultúrne podujatia. Účastník si zakúpi napríklad lístok na hokej, ktorý už v sebe bude zahŕňať CL na MHD," spresnil pre TASR generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.



Zavádzajú aj predaj CL v prostriedkoch MHD prostredníctvom platobnej karty. "Je to len príprava do budúcnosti. V prvej fáze sa budú nachádzať pri druhých dverách v 46 električkách najnovšieho typu. Ďalšie verejné obstarávanie je práve ukončené, sme v procese podpisu zmluvy," povedal s tým, že následne by tak v MHD malo byť nainštalovaných ďalších 344 zariadení.



DPMK zároveň zruší predaj CL u vodiča. Pripomenul, že túto možnosť vylúčili už počas pandémie koronavírusu. Podľa jeho slov išlo tiež o požiadavku odborárov. Ako dodal, v súčasnosti majú cestujúci k dispozícii viacero moderných foriem, ako si CL zakúpiť, či už prostredníctvom SMS alebo niekoľkých mobilných aplikácií.