Cestujúcich ružomberskou MAD budú voziť nové nízkopodlažné autobusy

Ružomberok 21. septembra (TASR) – Do vozidlového parku mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Ružomberku zaradili desať nových nízkopodlažných autobusov. Polovica týchto vozidiel bude v meste slúžiť dlhodobo, druhá polovica len na obdobie nasledujúceho roka, kým ich nahradia nové autobusy s hybridnou technológiou pohonu. Vo štvrtok o tom informovali zástupcovia ružomberskej radnice.



Mesto sa s dopravnou spoločnosťou dohodlo na objednaní ôsmich kusov nízkopodlažných hybridných autobusov. Vozidlá budú podľa výrobných kapacít dodané v prvej polovici budúceho roka. Radnica deklaruje, že vozidlový park MAD bude po ich dodaní pozostávať z ôsmich hybridných a z piatich aktuálne využívaných autobusov.



Primátor mesta Igor Čombor podotkol, že by chceli docieliť zvýšenie záujmu o cestovanie prostredníctvom MAD. Tiež, aby bolo v uliciach menej automobilov a znížila sa emisná záťaž z dopravy. "Nové hybridné autobusy pôjdu na elektrický a dieselový pohon. Znižuje to emisie o takmer 20 percent. Je to pre Ružomberok najlepšia voľba pre perspektívu blízkej budúcnosti," uviedol.



Mesto v nasledujúcich týždňoch doplní aj mobiliár zastávok MAD o ďalšie nové prístrešky a pripravuje novinku v tarifnom systéme.