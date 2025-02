Cestujúcich v Banskej Bystrici povezie vyzdobený Valentínsky express

Banská Bystrica 13. februára (TASR) - V Deň zaľúbených bude v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Banskej Bystrici jazdiť Valentínsky express. Špeciálne vyzdobený autobus bude premávať v piatok (14. 2.) na vybraných spojoch MHD linky č. 21 a 22. TASR o tom informovala Miroslava Kornošová zo spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen.



"Valentínsky express po roku opäť prinesie do ulíc mesta jedinečnú, romantickú atmosféru. Pre zaľúbené páry i jednotlivcov hľadajúcich lásku sa stal obľúbenou atrakciou. S mottom 'Láska sa nedelí, láska sa násobí' začne autobus so špeciálnym polepom premávať už v skorých ranných hodinách," uviedla Kornošová.



Poslúži aj ako netypická fotostena, aby si záujemcovia mohli v ňom aj pri ňom urobiť zamilované fotografie na pamiatku. Od 15.00 do 18.00 h je v autobuse pripravený sprievodný program, o ktorý sa postarajú študenti Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Cestujúcich čaká aj malé prekvapenie.