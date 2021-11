Bratislavská MHD premáva pre úbytok cestujúcich v prázdninovom režime

Bratislava 29. novembra (TASR) - V Bratislave jazdí mestská hromadná doprava (MHD) pre aktuálny lockdown od pondelka v prázdninovom režime. Dopravný podnik Bratislava (DPB) zvažoval, či uberie počty spojov, no mobilita v hlavnom meste podľa neho badateľne klesá. Dôvodom je dištančná forma výučby na vysokých školách, hromadné zavádzanie práce z domu i prijaté vládne opatrenia. Pre zmenu režimu sa mestský dopravca rozhodol aj preto, že stúpa pozitivita na ochorenie COVID-19 u jeho zamestnancov.



"Znamená to, že zhruba polovica liniek jazdí menej často než počas bežného pracovného dňa, teda výkony MHD sme z celkového pohľadu obmedzili v priemere iba o 11 percent. Nad rámec režimu prázdnin sme zachovali špeciálne školské linky a zachádzky spojov ku školám (napríklad z linky 58)," skonštatoval DPB na sociálnej sieti.



Poukazuje pritom na čísla cestujúcich v septembri a októbri, teda v čase pred zavedením lockdownu. Počas pracovných dní vtedy bratislavská MHD odviezla zhruba 450.000 pasažierov. "Tesne pred sprísnením opatrení už klesol počet nástupov o 40.000 denne a v týchto dňoch dokonca o 100.000 nástupov denne. Znamená to, že momentálne prevezieme približne 300.000 cestujúcich za deň," spresnil dopravca. Ako tvrdí, je jasné, že pokles cestujúcich je výrazne väčší, než percento obmedzených kapacít.



DPB situáciu monitoruje a vyhodnocuje aj priamo v bratislavských uliciach. Na základe toho prispôsobuje nasadenie vozidiel s vyššou kapacitou oproti tomu, čo býva počas prázdnin zvykom (napríklad linky 4, 9, 93 a vybrané spoje linky 37).



"Operatívne tiež môžeme zmeniť štruktúru výpravy konkrétneho poradia či zdvojovať spoje. Prijaté opatrenia sa potvrdili v pondelok ráno, keď problémy s nedostatočnou kapacitou na vybraných linkách nenastali," deklaroval DPB.