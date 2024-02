Cestujúcich v Prešovskom kraji čakajú zmeny v autobusovej doprave

Prešov 27. februára (TASR) - Počas najbližšieho víkendu vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy. Od nedele (3. 3.) totiž dôjde k zmenám v grafikone vlakovej dopravy. V nadväznosti na to nastanú viaceré zmeny v autobusovej doprave Prešovského kraja spojené so zavádzaním taktovej dopravy na niektorých linkách. Ako TASR informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), k najvýraznejším zmenám dôjde v okolí miest Lipany a Giraltovce v rámci zavŕšenia prvej fázy integrovanej taktovej dopravy.



"Z vlastných skúseností už vieme povedať, že taktový systém liniek a spojov prináša výrazné pozitívne zmeny v preprave cestujúcich. Všade, kde sa v cestovných poriadkoch zrealizovali hĺbkové systémové zmeny podľa princípov integrovaného dopravného systému, sledujeme zvýšený záujem cestujúcej verejnosti už po prvom roku prevádzky," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Na úseku Lipany - Stará Ľubovňa dôjde k zvýšeniu počtu taktových spojov časovo zosúladených s vlakmi na linkách Lipany - Prešov - Košice a Stará Ľubovňa - Kežmarok - Poprad. Na úseku Lipany - Prešov dôjde k úprave cestovných poriadkov predovšetkým v rannej špičke.



"Na úseku Prešov - Giraltovce - Stropkov bude v pracovné dni zabezpečený pravidelný 60-minútový interval spojov v oboch smeroch, spojený s výrazným zvýšením počtu priamych spojov na trase, ako aj elimináciou nepraktických výnimiek z prevádzky spojov počas roka," priblížila Lehotská.



V smere Prešov - Fijaš - Stropkov bude namiesto súčasných desiatich spojov premávať 13 priamych spojov v hodinovom takte. Obdobne dôjde k systematizácii a zvýšeniu počtu spojov v opačnom smere. Zjednotený bude rozsah zastávok, štandardizovaný jazdný čas všetkých spojov a zabezpečená koordinácia s inými linkami v uzloch Prešov a Giraltovce.



Zároveň budú podľa Lehotskej eliminované neproduktívne časové súbehy spojov, ktoré boli typické pre trasu Giraltovce - Prešov. V tomto exponovanom úseku bude v priebehu pracovného dňa zabezpečený 30-minútový interval spojov, doplnený vo vybraných špičkových časoch až na 15-minútový interval.



"Taktová doprava bude zavedená aj na linke Stará Ľubovňa - Sulín/Legnava. Od nedele takisto môžu cestujúci očakávať skrátenie prestupných časov pri cestovaní z Kežmarku do Prešova s prestupom v Levoči. Počas dopravnej špičky budú zdokonalené taktové odchody expresných spojov vedených po diaľnici na trase Prešov - Košice," dodala Lehotská.