Cestujúcim v Nitre vo vianočnom autobuse zahrajú členovia orchestra

Nitra 22. decembra (TASR) - Cestujúci v nitrianskej mestskej hromadnej doprave (MHD) si vo štvrtok môžu vychutnať zážitok z počúvania živej hudby. Tá bude znieť do 17.00 h na linke číslo 24. Vo vianočnom autobuse budú hrať hudobníci z Nitrianskeho komorného orchestra ZOE. V ich podaní zaznejú klasické vianočné skladby a koledy.



"Nadväzujeme na veľmi kladné reakcie na živú hudbu, ktorá zaznela v autobusoch nitrianskej MHD v marci počas medzinárodnej akcie Bach in the Subways. Preto sme opätovne pristúpili k spolupráci s nitrianskymi hudobníkmi," informoval dopravca.



Nitriansky komorný orchester ZOE založili aktívni profesionálni hudobníci žijúci v Nitre. Zámerom orchestra je zaradiť pravidelnú umeleckú činnosť profesionálneho komorného telesa do koncertného života mesta Nitra a nitrianskeho regiónu. "Členmi orchestra sú špičkoví profesionálni umelci, ktorých víziou je Nitra ako mesto kvalitnej hudby a umeleckých zážitkov," pripomenula nitrianska radnica.