Cesty a chodníky v Dolnom Kubíne sa dočkali komplexnej obnovy

Dolný Kubín 12. septembra (TASR) – Viaceré cesty a chodníky v Dolnom Kubíne dala radnica komplexne zrekonštruovať. Ako priblížil primátor mesta Ján Prílepok, cieľom je zabezpečiť čo najbezpečnejší a najpohodlnejší peší prístup pre obyvateľov. Tiež chcú takýmto spôsobom motivovať Dolnokubínčanov, aby sa viac pohybovali pešo a menej využívali autá.



„Počas veľkej rekonštrukcie ciest a chodníkov sa sústredíme na to, aby jednotlivé časti mesta boli poprepájané s centrom bezpečnými chodníkmi. Všade, kde sa to dá, sa v rámci opráv povrchu sústredíme aj na to, aby sme zariadili absolútnu bezbariérovosť na priechod pre chodcov. Dopĺňame alebo nanovo nastavujeme osvetlenia a taktiež upravujeme zeleň,“ načrtol pre TASR Prílepok.



Rekonštrukciou v týchto dňoch prechádza aj jeden z najvyťaženejších chodníkov v meste, ktorý tvorí hlavnú spojnicu medzi Baniskom a starým mestom. Úsek, ktorý vedie popred bývalých záhradkárov a smeruje na Matúškovu ulicu, rozšíria a obnovia. „Chodník rekonštruujeme v celej šírke a v dĺžke 125 metrov. Ide o obojstrannú výmenu obrubníkov a položenie nového živičného povrchu,“ povedal vedúci odboru dopravy na mestskom úrade Miroslav Kosmeľ. Samospráva na rekonštrukciu vyčlenila 10.000 eur. Dokončený by mal byť počas septembra.



Od polovice augusta opravujú cestu aj na Beňovolehotskej ulici. Vymenia a doplnia tam konštrukčné vrstvy vozovky a opravia poškodenú krajnicu. „Túto komunikáciu rekonštruujeme etapovito. Ide o poslednú, štvrtú etapu, ktorá sa končí za tabuľou mestskej časti Beňova Lehota. Práve tu sa napájame na už zrekonštruovanú urbárnu cestu,“ uviedol Kosmeľ.



Na posledný, 300-metrový úsek miestnej komunikácie na Beňovolehotskej ulici vyčlenila radnica takmer 100.000 eur. Stavebné práce by mali byť ukončené 30. septembra.