Cesty malokarpatského regiónu budú brázdiť historické vozidlá

Bratislava/Šenkvice 10. júla (TASR) – Milovníci histórie a starých automobilov si opäť prídu na svoje. Cesty Bratislavského a Trnavského kraja budú totiž v sobotu brázdiť historické vozidlá. Stane sa tak pri príležitosti 7. ročníka Malokarpatskej Veterán Tatra Rallye. Prihlásených je takmer 40 áut najmä zo Slovenska, ale aj z Čiech a Moravy. Ide prevažne o automobily do roku 1939, sú však aj mladšie ročníky.



"Určite je to časovo aj finančne náročný koníček. Robíme to nadšenci, ktorí chceme zachovať národné kultúrne bohatstvo našich predkov, lebo aj stará technika bola vizitkou svojej doby. Chceme to ako-tak zachovať aspoň pre naše mladšie generácie," uviedol pre TASR Martin Binder, predseda združenia Veterán Tatra Club Šenkvice, ktorý je usporiadateľom.



Klubová jazda sa začína o 10.00 h štartom v Šenkviciach. Odtiaľ sa vozidlá presunú cez Pezinok, Svätý Jur, Raču i Vajnory, odkiaľ sa po menšej prestávke presunú cez Čiernu Vodu, Slovenský Grob a Viničné späť do Šenkvíc.



Počas doobedňajšej etapy by mali prejsť okolo 30 kilometrov, popoludňajšia etapa je dlhá zhruba 68 kilometrov. Tá povedie cez horský priechod Pezinská Baba, obec Rohožník, Plavecké Podhradie, Budovú, obec Lošonec (okres Trnava), Častú späť do Šenkvíc. Ukončenie je naplánované na námestí o 18.00 h, kde bude každá posádka vyhodnotená.