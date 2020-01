Cesty, poškodené stavbou kanalizácie v Očovej, obnovia tento rok

Očová 20. januára (TASR) - Štátna cesta, prechádzajúca Očovou v okrese Zvolen, ako aj miestne komunikácie, ktoré boli poškodené dvojročnou stavbou kanalizácie, by sa mali tento rok dočkať nového asfaltového povrchu. Obyvatelia, ako aj návštevníci tejto podpolianskej obce, by okrem už bezproblémovej jazdy po ceste, nemali mať problémy ani s veľkou prašnosťou, ktorá sprevádzala celú stavbu.



Ako TASR povedal starosta Ján Senko, vodárenská spoločnosť, ktorá realizuje stavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV), by mala tento rok zabezpečiť položenie celkom nového asfaltového povrchu na asi trojkilometrovom úseku štátnej cesty prechádzajúcej obcou. "Je predpoklad, že do polovice septembra by mohli byť práce ukončené," pripomenul.



"Tam, kde obec pociťuje potrebu definitívnej úpravy aj miestnych komunikácií, pristúpime k ich oprave v plnom profile," pokračoval starosta. Pôjde o ulice Jána Roba Poničana, Československej armády a ulice Mieru. "Časť ulice Mieru je už dnes z troch štvrtín opravená," doplnil.



V niektorých uliciach sa povrch opraví iba na poškodených miestach, inde sa obnova uskutoční v plnom profile. Časť nákladov na obnovu miestnych komunikácií pôjde pritom aj z rozpočtu obce.



Stavba kanalizácie a ČOV v Očovej je najväčšou investíciou v novodobej histórii obce. Odkanalizovanie a stavbu ČOV v náklade viac ako 9,88 milióna eur, realizujú vodári ako spoločný projekt so susednou obcou Zvolenská Slatina.