Cesty v Hriňovej sú odhrnuté a posypané, tvrdí primátor

Hriňová 11. februára (TASR) – V Hriňovej v Detvianskom okrese sú odhrnuté a posypané všetky prioritné úseky miestnych komunikácií, tvrdí primátor mesta Stanislav Horník. "Bezpečne sú prejazdné cesty aj pre autobusovú dopravu. Nočná zmena mala viac práce pri odstraňovaní popadaných stromov a konárov. Priebežne odhŕňame sneh z ulíc a chodníkov," uviedol pre TASR vo štvrtok po intenzívnom snežení na strednom Slovensku.



Mesto sa počas zimy v rozľahlom a kopcovitom chotári stará o zjazdnosť 178 kilometrov ciest a ďalšie kilometre chodníkov. "Cesty do častí Pivnička a Priehalina sú vysypané dočierna, autá a aj autobus prešli. Pracovníci odhrnuli so strojom chodníky, vedľajšie cesty odhŕňa traktor. Dokončené sú cesty v častiach Zánemecká a Blato. Zatiaľ je všetko v poriadku, uvidíme, čo ešte počasie prinesie," zhrnula vedúca oddelenia služieb hriňovského mestského úradu Zuzana Tršová.



Podľa primátora má samospráva na hriňovských lazoch zabezpečené odhŕňanie snehu 11 traktormi s radlicou od deviatich zmluvne zabezpečených poskytovateľov. "Sú to ľudia, ktorí v daných lokalitách bývajú a dokážu okamžite zareagovať," podotkol.



Výkon zimnej údržby v Hriňovej je organizovaný v nepretržitom 24-hodinovom režime vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov. Zimnú údržbu zabezpečuje 17 mestských pracovníkov v štyroch zmenách. K dispozícii sú dva sypače s radlicou, tretí starší typ je pripravený v zálohe. Ďalej majú v meste Multicar, dva traktory, dva nakladače a ďalšiu ľahkú techniku, ako napríklad benzínovú metlu na zametanie.