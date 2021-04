Košice 6. apríla (TASR) – Všetky cesty v Košiciach sú mokré, no zjazdné. V súvislosti s utorkovým ranným snežením o tom informuje mesto na svojej webovej stránke. V nočných a večerných hodinách vyšlú do ulíc štyri sypače.



Zimná údržba sa oficiálne skončila 31. marca, vzhľadom na avizovanú predpoveď počasia sa mesto v závere uplynulého týždňa dohodlo so spoločnosťou Kosit na nasadení sypačov do košických ulíc. „Prvé mechanizmy vyrazili do ulíc o 4.00 h a sústredili sa na odhŕňanie snehu v smere na Jahodnú, Kavečany, Pereš a na kopcovité úseky trás mestskej hromadnej dopravy v meste na sídliskách Dargovských hrdinov a Sídlisko KVP,“ uvádza magistrát s tým, že v predpoludňajších hodinách zabezpečuje údržbu ciest v Košiciach celkovo päť sypačov.



Pripomína, že podľa predpovedí počasia by sa nadchádzajúcu noc mali teploty pohybovať hlbšie pod bodom mrazu a na niektorých miestach sa môže vyskytnúť poľadovica. Mesto preto po dohode s Kositom vyšle v nočných a večerných hodinách do košických ulíc štyri sypače. „Tie by mali zabezpečiť zjazdnosť ciest v meste dnes v noci aj v priebehu stredy (7. 4.). Potom by mali byť v pohotovosti ešte dva sypače,“ dodáva.



Vzhľadom na aktuálnu poveternostnú situáciu sa presúva aj utorkový plánovaný zber posypového materiálu z chodníkov a ciest v mestskej časti Staré Mesto na iný termín.