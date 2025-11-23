Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cesty v Nitrianskom okrese sú po snežení mokré a zjazdné

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

K večeru má teplota klesať, miestami až k hodnote mínus šesť stupňov Celzia.

Autor TASR
Nitra 23. novembra (TASR) - Cesty v okrese Nitra sú po nočnom snežení mokré a zjazdné. Pre TASR to uviedol dispečer zimnej údržby Regionálnej správy a údržby ciest Jozef Tomka.

Podľa jeho slov boli počas noci nasadené štyri sypače, ktoré odstraňovali sneh a aplikovali posypový materiál. „Aktuálne máme cesty dostatočne nasolené a sú zjazdné. K večeru má teplota klesať, miestami až k hodnote mínus šesť stupňov Celzia. Situáciu budeme sledovať a v prípade potreby nasadíme techniku,“ doplnil Tomka.
