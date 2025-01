ŠOFÉRI, OPATRNE: V Prešovskom kraji môže byť na cestách sneh

Prešov 13. januára (TASR) - Aktuálne sú všetky cesty v Prešovskom kraji prejazdné. Môže sa na nich nachádzať snehová vrstva, čo môže komplikovať situáciu vodičom. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. V súvislosti s počasím apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť a obozretnosť na ceste.



Upozorňuje vodičov, aby pri jazde brali do úvahy, že vozovka pokrytá snehom a prípadne ľadom má podstatne dlhšiu brzdnú dráhu. Je preto potrebné nechať si bezpečný odstup od auta pred nimi.



Pri prudkom brzdení sa podľa polície môžu zablokovať kolesá a auto môže dostať šmyk. "Hoci je dnes väčšina vozidiel vybavená ABS a k zablokovaniu kolies nedôjde, je bezpečnejšie jazdiť plynule a využívať brzdenie motorom, hlavne pri jazde z kopca. Riziko šmyku číha aj v zákrutách - recept, ako sa mu vyhnúť je - pred zákrutou spomaliť, zaradiť nižšiu rýchlosť a opatrne zabočiť," radí polícia.



Pri jazde do kopca polícia radí, aby vodiči predišli uviaznutiu - vychádzať naň treba pomaly a plynule. Keď sa to nepodarí a vozidlo zostane stáť, s rozbehnutím sa smerom hore pomôžu snehové reťaze alebo možnosť zísť späť na rovinu a skúsiť to znova.