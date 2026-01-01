< sekcia Regióny
Cesty v Žilinskom kraji sú zjazdné, na niektorých úsekoch je sneh
Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu s hrúbkou do troch centimetrov.
Autor TASR
Žilina 1. januára (TASR) - Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty v Žilinskom samosprávnom kraji sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Informovalo o tom Stella Centrum na svojej webovej stránke.
Vrstva čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov je na diaľnici D1 v úsekoch Ivachnová - Liptovský Mikuláš, Hybe - Važec, Dubná skala - Turany, Važec - Štrba, na D3 Podzávoz - Skalité, na R3 v oblasti Tvrdošína a Turci a v úseku R3 Sedliacka Dubová - Široká.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý snehom. V horských oblastiach a na severe sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na cestách Horného Považia, na Liptove a Orave je na vozovke čerstvý až utlačený sneh do päť centimetrov.
Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu s hrúbkou do troch centimetrov. Na priechode Skýcov sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.
