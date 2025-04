Cesty za vínom: Prvý Vínobus z Nitry vyrazí 1. mája

Nitra 19. apríla (TASR) - Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) aj tento rok ponúkne turistom a milovníkom vína odvoz do vinárskych stredísk v regióne. Ako informovala, prvý vínobus vyrazí z Nitry 1. mája.



Jeho trasa bude viesť do Topoľčianok, kde sa v tento deň koná viacero podujatí. „V obci je deň otvorených dverí. Počas neho sa turisti môžu tešiť na návštevu Národného žrebčína s prehliadkou historickej jazdiarne, hipologickej expozície i so slávnostným galaprogramom. Pripravená je aj návšteva zámku Topoľčianky a ochutnávku miestnych regionálnych vín,“ uviedla NOCR.



Ďalší vínobus vyrazí na cesty 7. júna. Jeho pasažieri budú môcť navštíviť otvorené vrábeľské pivnice. „Účastníci budú môcť nazrieť do veľkých vinárstiev, ale i malých vinárskych pivníc a ochutnať to najlepšie víno minulej sezóny,“ doplnila NOCR.