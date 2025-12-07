< sekcia Regióny
Cesty Žilinského kraja si tento rok vyžiadali 27 ľudských životov
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 30. novembra spolu 10.563 dopravných nehôd, pri ktorých 207 ľudí zomrelo a ďalších 779 sa ťažko zranilo.
Autor TASR
Žilina 7. decembra (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo v tomto roku 27 ľudských životov. Sedem z tohtoročných obetí dopravných nehôd pritom boli chodci. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 30. novembru.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je len nepatrne nižšia ako v porovnateľnom období roka 2024. Vlani polícia evidovala 1546 dopravných nehôd, tento rok je ich o 13 menej. Spomedzi 27 tohtoročných obetí dopravných nehôd sú popri siedmich chodcoch ešte traja motocyklisti, ťažké zranenia doteraz utrpelo 142 ľudí.
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 30. novembra spolu 10.563 dopravných nehôd, pri ktorých 207 ľudí zomrelo a ďalších 779 sa ťažko zranilo. Medzi obeťami nehôd bolo 25 motocyklistov, 56 chodcov a 13 cyklistov.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je len nepatrne nižšia ako v porovnateľnom období roka 2024. Vlani polícia evidovala 1546 dopravných nehôd, tento rok je ich o 13 menej. Spomedzi 27 tohtoročných obetí dopravných nehôd sú popri siedmich chodcoch ešte traja motocyklisti, ťažké zranenia doteraz utrpelo 142 ľudí.
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 30. novembra spolu 10.563 dopravných nehôd, pri ktorých 207 ľudí zomrelo a ďalších 779 sa ťažko zranilo. Medzi obeťami nehôd bolo 25 motocyklistov, 56 chodcov a 13 cyklistov.