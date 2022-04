Cez 10.000 domov v Trenčianskom kraji nemá kanalizáciu,žumpu či septik

Trenčín 14. apríla (TASR) – Viac ako 10.000 domov v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nie je napojených na kanalizáciu a nemá ani septik či žumpu. Bez kanalizácácie je v TSK 7,3 percenta domov. Vyplýva to z údajov z minuloročného sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB).



Ako informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder, štruktúra domov podľa typu kanalizačného systému v TSK preukázala, že takmer polovica domov (68.171, 49,2 percenta) mala ako kanalizačný systém septik alebo žumpu, čo je druhý najvyšší podiel v rámci krajov SR.



V piatich z deviatich okresov TSK bola viac ako polovica domov pripojená na septik alebo žumpu. V okrese Bánovce nad Bebravou to bolo 6228 domov (66,2 percenta), v okrese Myjava 5163 domov (62,5 percenta), v okrese Prievidza 17.592 domov (59,1 percenta), v okrese Nové Mesto nad Váhom 9752 domov (54,5 percenta) a v Púchovskom okrese 5769 domov (50,2 percenta).



„V dvoch okresoch prevládalo pripojenie na kanalizačnú sieť. V okrese Trenčín to bolo 15.660 domov (62,4 percenta) a v Ilavskom okrese 5710 domov (52,1 percenta). V obci Priepasné v Myjavskom okrese bolo až 90,3 percenta domov bez kanalizácie,“ doplnila hovorkyňa.