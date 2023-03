Cez 4800 maturantov v Košickom kraji čakajú od utorka písomné skúšky

Košice 13. marca (TASR) - Písomné maturity čakajú od utorka (14. 3.) do piatka (17. 3.) končiacich stredoškolákov aj v Košickom kraji. "Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky absolvuje 4814 žiakov zo 63 župných stredných škôl. Dokopy 1430 maturantov študuje na gymnáziách a 3384 na stredných odborných školách," informoval v pondelok hovorca Košického samosprávneho kraja (KSK) Michal Hudák.



Najviac maturantov má v aktuálnom školskom roku Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická v Košiciach (201), ďalej Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Michalovciach (187) a Obchodná akadémia (OA) na Watsonovej ulici v Košiciach (183).



Maturanti si počas týždňa overia svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.



"Tí, ktorí nemôžu prísť na písomné maturity zo zdravotných dôvodov, môžu využiť náhradný termín 3. – 5. apríla a 12. apríla. Výsledky žiakov z externej časti maturitnej skúšky z marcového a aprílového termínu budú pre všetky školy sprístupnené začiatkom mája," informoval kraj. Končiacich stredoškolákov čakajú ešte ústne maturity, a to v termíne od 22. mája do 9. júna.