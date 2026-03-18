CEZ DERAVÝ PLOT PRIAMO DO DEDINY: Úrady riešia kozy, emu a prasiatka
Obyvatelia sa sťažovali na ich pohyb po verejných priestranstvách a možné riziká s tým spojené.
Autor TASR
Golianovo 18. marca (TASR) - Vážny problém so zanedbaným chovom hospodárskych zvierat riešili v obci Golianovo v okrese Nitra pracovníci Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Nitre. Zvieratá žili v neporiadku na pozemku za rodinným domom. Nemali zabezpečený pravidelný prístup ku krmivu ani k vode, potvrdila Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Na dvore za jedným z rodinných domov v obci sa podľa oficiálnych záznamov nemali nachádzať žiadne zvieratá. Napriek tomu tam v nevyhovujúcich podmienkach žili dve kozy s kozliatkom, dva kusy emu a šesť ošípaných. Zvieratá boli bez označenia a ich pôvod nebol známy. Väčšina zvierat sa nachádzala vonku, jedna z kôz bola ustajnená v psom koterci.
Zvieratá cez deravý plot často utekali do obce. Obyvatelia sa sťažovali na ich pohyb po verejných priestranstvách a možné riziká s tým spojené. Prípadom sa začala zaoberať RVPS Nitra v spolupráci s enviropolíciou a obecným úradom.
Krmivo nosil zvieratám nepravidelne a v obmedzenom množstve jeden muž. Ten nebol ich majiteľom ani oficiálnym držiteľom. Úradní veterinárni lekári v rámci prvej kontroly mužovi starajúcemu sa o zvieratá uložili adekvátne opatrenia. K náprave však neprišlo.
Následne bolo šesť kusov ošípaných spolu s dvoma dospelými kozami a jedným kozliatkom prevezených do karantény pre zvieratá vo Veľkom Krtíši. Dvojica emu bola premiestnená do karanténnej stanice pre zvieratá v Martine. Vo veci sa začne legislatívne konanie pre porušenie zákonných podmienok chovu zvierat.
