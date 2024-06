Dni mesta Prešov si pripomenú 777. výročie prvej písomnej zmienky

Prešov 12. júna (TASR) - Koncerty, tanečné vystúpenia a zábavné sprievodné aktivity pre deti i dospelých si pripravilo mesto Prešov a Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove v rámci Dní mesta Prešov 2024. Uskutočnia sa od štvrtka (20. 6.) do nedele (23. 6.) na pešej zóne. Pódium bude umiestnené pri Konkatedrále sv. Mikuláša. Súčasťou programu budú i oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky.



Program je zostavený z hudobných a tanečných účinkujúcich zo Slovenska aj z Českej republiky. Pripravené sú aj novinky. Jednou z nich je program v partnerských inštitúciách, ktoré ponúknu aktivity a podujatia pre širokú verejnosť. Konkrétne v Krajskej galérii v Prešove, Krajskom múzeu v Prešove a kluboch Christiania a Wave.



"Snažili sme sa uchopiť Dni mesta Prešov ako celomestský koncept. Verím, že tieto organizácie budú mať dobrú skúsenosť, čo sa rovná vysokému počtu návštevníkov, a tým pádom budúci rok nám opäť umožní rozvíjať tento formát celomestského podujatia, a teda nielen nejakej pódiovej formy," uviedla riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.



Tento rok je podľa nej iná priestorová dispozícia pre gastročasť podujatia. Každý večer bude uzavretá Hlavná cesta a sedenie so žiarovkami bude inštalované na asfaltovej vozovke.



Podľa vedúceho programového oddelenia PKO Vladimíra Tomeka je tiež novinkou, že do programu tento rok zapojili základné školy. "Vo štvrtok vystúpi veľká hviezda z Českej republiky Tereza Mašková. Piatok bude ladený pre tínedžerov a mladšiu generáciu, kde vystúpi Dominika Mirgová, Separ a potom bude 'afterpárty' s DJ Smart & Hypeman Osťo. Sobota je ladená viac rodinne. Je pripravený detský program a večerný s kapelami Le Payaco, Billy Barman a Fallgrapp," priblížil Tomek a doplnil, že plánovaný Kúzelník Gabi sa programu nebude môcť zúčastniť a nahradí ho divadlo.



"Snažili sme sa vyskladať program tak, aby divák nemusel odchádzať domov, že príde na jeden koncert, potom pôjde domov a vráti sa," doplnil manažér kultúry PKO Daniel Koháni.



Súčasťou dní mesta budú oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste. V rámci nich nebude chýbať krájanie jahodovej narodeninovej torty. Žiaci stredných umeleckých škôl a profesionálni umelci budú maľovať priamo na jeden z vyradených autobusov Dopravného podniku mesta Prešov.



"Pootvorené budú aj dvere do parku na Masarykovej ulici, kde budú mať Prešovčania možnosť hovoriť o svojich predstavách, ktoré budú zároveň základom pre verejnú architektonickú súťaž na jeho konečnú podobu," doplnil hovorca mesta Prešov Michal Hudák.