Cez jarné prázdniny ponúka banské múzeum v B. Štiavnici pestrý program

Banská Štiavnica 14. februára (TASR) - Prehliadku podzemných priestorov, historických expozícií, ale aj tvorivé dielničky ponúkne rodinám s deťmi počas nastávajúcich troch prázdninových týždňov Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici. Počas jarných prázdnin bude v jeho expozíciách pripravený pestrý program s ponukou pre všetky vekové kategórie.



"Rodiny s deťmi môžu navštíviť obľúbenú Dielničku, kde môžu tvoriť rodičia spolu s deťmi. Môžu si vyskúšať rôzne remeselné techniky ako plstenie, batikovanie, smaltovanie, tvarovanie z hliny či výrobu košíkov, pohyblivých a handrových hračiek. Samozrejme, nezabudli sme ani na tradičné pečenie chleba, ktorého vôňa sa vždy rozlieha po celej Dielničke," uviedla hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.



Ako ďalej priblížila, v expozícii Kammerhof pripravili pre malých návštevníkov Rozprávku o baníkovi. Deti vďaka nej spoznajú banskú históriu. "Stanú sa postavami z príbehu a prehliadku expozície si tak užijú netradičným spôsobom," poznamenala Kminiaková.



Lákadlom je aj prázdninové fáranie do štôlne Glanzenberg priamo v centre Banskej Štiavnice. Kminiaková upozornila, že návšteva tohto banského podzemia je vhodná pre deti od šesť rokov. "Menší návštevníci si to nevedia užiť, nie je to pre nich naozaj vhodné. Ale starší veľmi radi vyhľadávajú túto expozíciu. Je to také zážitkové fáranie a tento unikátny priestor ponúka autentický pohľad do banského podzemia a života baníkov," skonštatovala.



Do podzemia môžu návštevníci vstúpiť aj v Banskom múzeu v prírode, ktoré je jednou z najnavštevovanejších expozícií múzea. Podzemné chodby a jedinečné banské zariadenia sú podľa Kminiakovej zárukou výnimočného zážitku.



Históriu Banskej Štiavnice môžu prázdninujúce deti objavovať v priestoroch Starého a Nového zámku. Prehliadky ponúkajú zaujímavý pohľad na život v minulosti, od banskej histórie až po obranné mechanizmy týchto významných pamiatok. "Tiež môžu navštíviť Galériu Jozefa Kollára, kde na nich čakajú diela významných autorov," dodala hovorkyňa.