Cez jarné prázdniny sa rodičia s deťmi môžu zapojiť do aktivít

Banská Bystrica 1. marca (TASR) - Prvý marcový týždeň bude v Banskej Bystrici patriť jarným prázdninám, rodičia s deťmi sa tak budú môcť zapojiť do viacerých aktivít. Pripravené sú fašiangový sprievod, plávanie, korčuľovanie i kultúra. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.



Dodala, že od pondelka (3. 3.) do piatku (7. 3.) pripravuje program Centrum voľného času na Havranskom. Všetky deti si tak môžu prísť užiť tvorivé dielne, pečenie, loptové hry či výrobu hračiek z papiera. Vstup na všetky aktivity je bezplatný.



Verejnosť sa môže zapojiť aj do fašiangového sprievodu v maskách, naplánovaný je na utorok 4. marca. "V spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom sa začne o 16.30 h v Dolnej ulici. Zvyky si chceme po roku opäť pripomenúť aj v našom meste," objasnila Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom. Po sprievode budú na námestí pred radnicou vystúpenia folklórnych zoskupení i tradičné pochovanie basy.



Podľa hovorkyne k dispozícii budú cez prázdniny aj krytá plaváreň na Štiavničkách i banskobystrický zimný štadión. Bazén bude voľný celý týždeň okrem pondelka 3. marca, keď bude sanitačný deň. Zimný štadión zas ponúkne v hale B, s výnimkou piatku 7. marca, verejné korčuľovanie. "Pomôcky pre deti na zvládnutie základov korčuľovania sú k dispozícii bezplatne," doplnila.



Ako ďalej uviedla, ľudia sa môžu vydať aj po stopách baníckej histórie. Stála expozícia približuje v Barbakáne - v areáli Mestského hradu, banícku históriu Banskej Bystrice, okolitých obcí a miest. Je to najmä z čias Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a Medeného hámra. "Návštevníci sa vrátia o vyše 500 rokov späť do čias rozkvetu baníctva v Banskej Bystrici a jej okolí. Prehliadka expozície trvá približne 1,5 až dve hodiny," zhrnula Marta Mlíchová z Turistického informačného centra.